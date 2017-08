La periodista Celia Nahra denunció que intentaron robarle y que le rompieron el vidrio de su auto

La periodista tucumana Celia Nahra empezó el domingo con malas noticias: destruyeron el vidrio de su auto. Aparentemente, la intención fue encontrar algo dentro del vehículo para llevárselo. Ocurrió en Marcos Paz y Salta.

"Hace un mes quedé sin cochera. Estoy buscando y no hay en la zona, solo a dos cuadras. Pero es peligroso también, vuelvo del canal a las 23 y no voy a caminar hasta mi departamento", relató la conductora a LA GACETA.



Nahra detalló que los ladrones solo le revolvieron los papeles en la guantera y que no le robaron nada. Sin embargo, aclaró que no deja de ser un momento desagradable.

"Planeo mudarme de nuevo", sentenció la periodista, enojada con el hecho que vivió en la zona.



Además, contó que a 10 metros de donde se encontraba su auto, un turista suizo también fue víctima de la inseguridad. Aparentemente, los mismos delincuentes le rompieron el vidrio al automóvil que esta persona había alquilado, según contó Nahra.



Ambos realizaron la denuncia en la comisaría primera.