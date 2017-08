Mirtha Legran cuestionó el timbreo: "es arcaico"

Cada vez que alguien se sienta en la mesa de Mirtha Legrand tiene que estar preparado para las inquisidoras preguntas y para hacer frente a los cuestionamientos de la longeva conductora. Anoche no fue la excepción y, delante de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y del dirigente y candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires, Héctor "Toty" Flores, Legrand se despachó en contra del timbreo. "Me parece un poco arcaico", aseguró la "señora de los almuerzos".

Pasó Mirtha Legrand y dijo que el timbreo de Cambiemos le parece arcaico. pic.twitter.com/0hqKLE92X8 — Juan Pablo Mansilla (@juanpmansilla) 6 de agosto de 2017

Para diferenciarse del peronismo y su tradicional metodología de campaña, desde Cambiemos impulsan desde hace dos años el mecanismo de tocar el timbre de las casas para llevar sus propuestas a los posibles votantes. "Me parece un poco arcaico. Me parece que la televisión, que es un medio tan vendedor, llegás a miles y miles de personas, y eso de estar timbreando es como muy localista diría yo. La promoción yo la haría a través de la televisión. Es más, lo haría a través de la cadena. Yo le reprocho al presidente que no use la cadena nacional, alguna vez debió usarla para decirnos todo lo que ha hecho el Gobierno hasta este momento, y cómo habían dejado el país, creo que eso hubiera sido muy beneficioso", analizó Legrand.

"Pienso que todo se ha modernizado. Encuentro que es como antiguo, esa cosa así local, y tan determinada, de tocar el timbre, que salga una persona y que piense éste me va a votar porque soy cariñosa con ella", finalizó su exposición la diva, en su programa "La noche de Mirtha".