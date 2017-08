"Los bolsos de José López embarran todo lo que hicimos nosotros"

El precandidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmus, dijo que la detención del ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López, fue un golpe que afectó a todo el kirchnerismo.

En en una entrevista publicada por Infobae, Filmus confesó lo que sintió cuando vio los bolsos de López: "una indignación enorme, una doble indignación. Porque todo el mundo sintió indignación, yo sentí más indignación porque embarra todo los que hicimos nosotros".

López fue secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo y estaba siendo investigado por enriquecimiento ilícito, pero su situación judicial cambió a partir del 14 de junio de 2016, cuando fue detenido de madrugada en el convento de General Rodríguez, adonde había llegado con bolsos y valijas que contenían 8.982.047 dólares, 153.610 euros, 159.114 pesos, dos relojes y una carabina.



"Yo trabajé, fui cuatro años ministro de Educación. Me maté, nunca trabajé tanto, no tuve vacaciones no sé cuánto tiempo, sábado, domingo, hipotequé mi familia, el tiempo con mis hijos. ¿Para qué? Para que alguien te tire por la borda eso, que mientras vos estabas laburando alguien haga otra cosa", añadió.

Piden juicio oral para el tucumano José López por la causa de los bolsos con u$s 9 millones



Por último, sostuvo que "la Justicia dirá lo que pasa con López, no quiero opinar sobre eso". "Yo personalmente, imaginate la bronca que te da que haya hechos como ésos. No podés tener ninguna tolerancia con la corrupción. Y muchas veces la Justicia es lenta", concluyó.