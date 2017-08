El intendente de Banda del Río Salí a Alfaro: "si conoce cosas, lo que debería hacer es denunciar y no expresarlo"

El intendente del municipio bandeño, Darío Monteros, salió a criticar las polémicas declaraciones del mandatario capitalino, Germán Alfaro, quien esta mañana aseguró que "Villa 9 de Julio y Banda del Río Salí son los lugares emblemáticos del tráfico y el delito en la provincia".



"He leído las declaraciones que hizo Alfaro sobre Banda del Río Salí y me parece muy irresponsable e injustas de su parte; porque la situación de inseguridad la estamos viviendo en todos lados. Este intendente no puede decir tan irresponsablemente eso de un municipio, como que es una de las ciudades de mayor delito", aseguró Monteros, enojado, en una charla que tuvo con LA GACETA.

"No sé de dónde (Alfaro) saca eso. La verdad que nosotros venimos trabajando y mucho en ese sentido, que es la seguridad. El menor índice de arrebatos en el este de la provincia es nuestra ciudad. Y que hoy Alfaro diga esto tan livianamente, porque está haciendo campaña política para su esposa (Beatriz Ávila), me parece una total falta de respeto. Si él conoce cosas, lo primero que debería hacer es denunciar y no que expresarlo. El lunes voy a solicitar una reunión para invitarlo a que denuncie", dijo.

El jefe municipal capitalino realizó esas declaraciones ante la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, durante un acto en el barrio capitalino. En esa línea, Alfaro sugirió que en Tucumán “tenemos una impunidad absoluta".



Hoy, el intendente, referente de Cambiemos para el Bicentenario, requirió a la ministra de Seguridad que se despliegue mayor operativo durante las elecciones legislativas. “Hagamos que este proceso electoral sea transparente, que el voto sea genuino, que la gente vaya a votar a quien quiera, sin ningún tipo de prebende, de canje ni de extorsión”, dijo en un acto público, en el que participó también el precandidato a diputado por ese frente electoral, José Cano.