"Jamás confrontaré con una madre que perdió un hijo", fue la respuesta de Mirtha Legrand a Hebe de Bonafini

Hebe de Bonafini le pegó duro al programa de Mirtha Legrand en una nota donde le pidió al público que no vea el ciclo que la diva conduce los sábados a la noche y domingos al mediodía.

"Tanto que andan con esa porquería de telefonitos, ¿no podemos poner algo que ponga en negro todos los canales que tienen ellos? Imaginate, cuando viene la Mirtha, en Canal 13, para que se ponga negro y nadie pueda ver el canal. Si no, nosotros podemos poner un trapito negro a la hora que la señora habla, o apagar la televisión. Cambiar de canal no, porque no hay nada para ver", había dicho Bonafini.

Mirtha atendió la crítica y ante las consultas de los periodistas, intentó cerrar el tema con una frase más que fuerte para una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué dijo? "Jamás confrontaré con una madre que perdió un hijo"...

De esta manera, la diva de la televisión dio por finalizada la polémica. Pero de igual manera sus palabras tuvieron repercusión en los medios.