Mirá el nocaut en la MMA que dejó impresionado hasta al mismo presidente de la UFC

Julián Márquez es el luchador norteamericano protagonista de una patada increíble con la que consiguió asegurarse un lugar en la mayor empresa de artes marciales mixtas del como lo es la UFC.

Márquez dejó en la lona al ex combatiente de WSOF,, que no pudo aguantar el ataque de su rival y cayó tendido luego de una patada directa a su cara. El mismísimo presidente de la UFC,, quedó sorprendido por el nocaut del estadounidense e inmediatamente le ofreció un contrato para formar parte de la UFC.

De esta manera, el peleador de 27 años, quien hasta esta semana peleaba en el Combate Americas y tenía un récord de 6 victorias y una derrota, será parte de la empresa más importante de MMA.

