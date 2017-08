Macri aseguró que la suba del dólar no es el problema, sino el precio de los alimentos

BUENOS AIRES.- El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que la suba en la cotización del dólar no es el problema de la economía del país, sino la suba de precios de los alimentos. Al cerrar un acto de campaña en Bahía Blanca, Macri pronosticó que la inflación de este año llegará a ser la más baja de los últimos ocho y nueve años.

“El alza de precios te estafa, y los vivos se aprovechan, y vos tenés que resistir con tu sueldo; cobrás a principios de mes y tenés que aguantar todo el mes", enfatizó. "Nos mintieron cuando nos dijeron que un poquito de inflación estaba bien; esas palabras no célebres del gobierno anterior…", cuestionó Macri en referencia al gobierno kirchnerista.

"Aquéllos que gobernaron tantos años y lo único que nos dejaron son deudas y ruinas, tienen ahora la 'caradurez' de decir que vienen a solucionar las cosas".



Al respecto, abundó: "un periodista recién me pregunto por el dólar, (pero ese) no es nuestro problema, nuestro problema es la inflación, que ya está bajando". Asimismo, el Presidente criticó a su antecesora y actual candidata a senadora Cristina Fernández, al señalar que ahora plantean las soluciones para los problemas del país. "Por qué no las aplicaron cuando gobernaron", añadió.

A su vez, el jefe de Estado dijo que la economía argentina ha comenzado a crecer, aunque admitió que es imposible que en 18 meses ese impulso haya alcanzado a todos los argentinos, ya que eso hubiese sido magia.

"Están preocupados porque se llevaron la plata de Buenos Aires", dijo Vidal sobre los gobernadores del PJ.



Macri, además, insistió en el retorno a los créditos: “hoy, en Argentina cada dos minutos una familia accede a la vivienda propia, y cuanto más bajemos la inflación, más personas van a acceder a este crédito". (DyN)