Aybar, tras la denuncia por abuso sexual en el Concejo: "me da ganas de salir corriendo, pero hay que dar la cara"

La seguidilla de escándalos que se vienen sucediendo en el Concejo Deliberante de la capital sorprendió al presidente de ese cuerpo, Javier Aybar. Al menos es lo que afirmó esta mañana, luego de que LA GACETA revelara la denuncia por abuso sexual que pesa sobre el edil peronista Alejandro Figueroa.

La lista de escándalos que sacude a tres de los Concejos Deliberantes más importantes de Tucumán

“Me enteré por el diario. Al Concejo no llegó ninguna presentación. Lo estoy llamando al concejal y no lo encuentro. Por eso no puedo dar ninguna opinión”, afirmó Aybar ante la prensa.

Este escándalo estalló luego de la polémica que se generó hace algunos días por un audio con insultos a Evita que había enviado el edil radical Agustín Romano Norri.

En este sentido, Aybar se mostró dolido porque el cuerpo deliberativo viene siendo noticia por hechos que exceden la política. “Hay que trabajar por la gente, por los vecinos”, manifestó.

El presidente adelantó que llamará a una reunión con todos los concejales para analizar la situación: “No es normal lo que pasó. Les pido que me sepan comprender. Espero que todos los concejales pongamos la cara y salgamos de esto”.

“Espero que nunca más pase esto. Me dan ganas de salir corriendo, pero hay que poner la cara”, concluyó.