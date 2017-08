"Somos tradicionales pero no retrógrados", afirmó la directora del Gymnasium

El Gymnasium está en boca de todos desde la semana pasada cuando comenzó a circular el rumor de una posible incorporación de mujeres a la institución. Ayer por la noche, el Consejo Asesor Interno decidió por mayoría rechazar esa propuesta. Muchos se quejaron, otros se pusieron contentos. Pero el tema no concluye ahí, la directora del colegio asegura que se volverá a tratar esta cuestión a corto plazo.



"Por la inmediatez de los hechos, el Consejo decidió que no están dadas las condiciones adecuadas para llevar a cabo la incorporación. Necesitamos trabajar, consensuar y hacer un plan de acomodamiento institucional para hacerlo posible", comienza diciendo Sandra Mansilla, la directora del colegio.

Mansilla expresa que el establecimiento no es ajeno a la realidad que se transita pero que a la vez son muy responsables con el proyecto educativo que sostienen y que, por lo tanto, no van a tomar una decisión tan importante sin asegurarse de tener todo en orden: "no se puede hacer un cambio de paradigma tomando una decisión urgida por tiempos que no son los institucionales".

"No somos retrógrados ni anacrónicos. Somos muy responsables y queremos sostener la calidad educativa. Por eso creemos que para hacerlo posible (al ingreso de mujeres) hay que trabajar muy a consciencia".

La directora considera que fue una decisión acertada la del Consejo Asesor Interno en este momento pero no cierra las puertas a la posibilidad de que el colegio se vuelva mixto. "Estamos buscando los materiales científicos y estadísticos para acercarnos a toda la comunidad y que se vuelva a a debatir este asunto y se logre un consenso", detalla.





En cuanto a la opinión de los docentes, Mansilla afirma: "el cuerpo docente está dispuesto a asumir la responsabilidad pedagógica del cambio. Lo más probable es que se haga en el corto plazo pero no en lo inmediato. Tenemos que prepararlo adecuadamente".

La posibilidad se descarta para el ingreso 2018 pero no para el 2019. "Para el año que viene ya no hay tiempo porque el lunes comienza la inscripción de interesados y se va a hacer en las condiciones históricas, es decir, solamente varones", explica.

El qué dirán

"La institución no puede permitir que los comentarios de la gente quiebren o fracturen su dinámica interna, se tiene que resguardar. Las opiniones de afuera son de afuera. El colegio tiene todos los datos que hagan falta para comprobar su alto nivel educativo y humanista. El que tenga dudas puede entrar y sentarse acá", expresa Mansilla.

La directora del colegio respondió a las duras críticas que recibieron tras la decisión tomada por el Consejo ayer. Asegura que la institución no es discriminatoria sino que cumple con el proyecto educativo formulado en los orígenes del establecimiento: "este es un colegio de varones pero te habla una directora mujer y la mayor parte del cuerpo docente somos mujeres. Lo que pasa es que el colegio tiene un proyecto educativo formulado para varones que se sostuvo a lo largo del tiempo así y cambiarlo requiere una fuerte modificacion educacional por eso decidimos esperar un poco más para llevarlo a cabo".