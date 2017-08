Neymar llegó a PSG: "mi corazón me dijo que era el instante de cambiar"

PARÍS, Francia.- El futbolista brasileño Neymar fue presentado hoy en París como nuevo jugador de Paris Saint-Germain, que pagó una cifra récord de 222 millones de euros (263 millones de dólares) a Barcelona para su traspaso.

El polémico adiós de Neymar

En su primer contacto con la prensa, Neymar aseguró que no llegó a la entidad francesa a "buscar protagonismo" sino que consideró que el actual es el "momento adecuado" para intentar "nuevos retos, desafíos, títulos", sostuvo DPA.

El ex Barcelona remarcó que arribó al PSG "porque quería algo nuevo, no vine a buscar protagonismo. Mi corazón me dijo que era el instante de cambiar. Nunca me ha movido el precepto del dinero. No me interesa sino estaría en otro sitio".

El jugador surgido en las divisiones formativas de Santos sostuvo que la ambigüedad que mostró durante la marcha de las negociaciones se debió a "lo complicado que fue para mí hablar del tema". "Cuando estuve 100 % decidido ahí sí pude hablar porque mi corazón me lo ha pedido", amplió.

Neymar se despidió de sus compañeros y en los próximos días será presentado en PSG

Con relación a lo que dejó en Barcelona, el brasileño dejó en claro los buenos momentos que pasó ahí. "El mensaje que me llevo es de mucho cariño y respeto a todos los aficionados. No tengo de qué quejarme. Hice historia en el Barsa, pude ayudar al equipo de la mejor manera y logramos muchos títulos. No puede quedar todo el mundo contento", puntualizó el crack, que en cuatro años alcanzó dos títulos de Liga, tres Copas del Rey y dos Supercopas españolas recordó Télam.

Neymar le agradeció a Messi por Instagram tras su salida de Barcelona

El mercado del fútbol mundial fue sacudido por el pase de Neymar a PSG y los hinchas franceses hicieron hoy largas filas en las tiendas del club para comprar la camiseta con el número 10.