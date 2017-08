"Están preocupados porque se llevaron la plata de Buenos Aires", dijo Vidal sobre los gobernadores del PJ

Luego de la reunión de los mandatarios peronistas, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, renovó su reclamo por la actualización del Fondo del Conurbano y aseguró que sus pares "están preocupados porque se llevaron la plata de la provincia de Buenos Aires".

"Estoy pidiendo lo que nos corresponde, lo que aportamos. Y también lo que nos deben. Es un presupuesto entero, alrededor de $ 460 mil millones. Una parte lo tiene que poner el Gobierno nacional y otra parte, las provincias. Estoy reclamando lo que les corresponde a los bonaerenses. Y están preocupados (los gobernadores) porque se llevaron la plata de la Provincia", aseveró y señaló que cuenta con el apoyo del presidente Mauricio Macri.

“No estamos dispuestos a ceder ni un peso”



En declaraciones al canal América, la mandataria cuestionó también a sus antecesores al afirmar que ninguno hacía el reclamo "porque querían ser presidentes, no les importaba la provincia". "Me voy a pelear con todos los que haga falta para defender a los bonaerenses", advirtió Vidal un día después de que los gobernadores del PJ convocaran al resto de sus pares no peronistas a acompañar la defensa de las arcas provinciales ante el reclamo de la mandataria.

"Buenos Aires aporta entre el 37% y el 40% de los fondos que recibe la Nación a través de impuestos y recibe el 18. Se llama Fondo del Conurbano, y la que menos recibe es nuestra provincia", concluyó.