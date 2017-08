La lista de escándalos que sacude a tres de los concejos deliberantes más importantes de Tucumán

Capital

- Un audio que se viralizó generó polémica en todos los ámbitos políticos de Tucumán: el concejal macrista Agustín Romano Norri insultaba a Eva Duarte de Perón. Había sido difundido por el militante peronista Francisco “Crenco” Mejías. Los bloques peronistas y bussistas acordaron sancionar a Romano Norri. Inclusive se llamó a una sesión especial con ese cometido. Hasta ahora no se tomó ninguna decisión, ya que se pasó a cuarto intermedio hasta el martes.

- Un joven de 25 años, JLC (se preserva su identidad por la índole del delito), denunció el 5 de julio que el concejal peronista Alejandro Figueroa (secretario del bloque Tucumán Crece-PJ) lo acosó sexualmente en su despacho del parlamento municipal. La denuncia radicada el 5 de julio en la comisaría primera pasó a la Fiscalía de Instrucción Penal de la I Nominación el 7 de ese mes. Es decir, el caso que involucra a Figueroa había ocurrido casi un mes antes de que se divulgara el audio en contra de Romano Norri.

Yerba Buena





- Desde hace nueve meses corridos, en el Concejo de Yerba Buena hay una banca vacía. La mayor parte de los integrantes del cuerpo se niega a que asuma el candidato que le sigue en la lista a Lisandro Argiró, quien también obtuvo licencia, por unanimidad, para incorporarse al gabinete de Campero. Se trata de Rodolfo Aranda y a pesar de que los vecinos lo votaron, no puede representarlos.

- En los últimos tiempos se volvió habitual que las sesiones en este concejo se caigan por falta de quórum. Por este motivo hay iniciativas que nunca fueron tratadas.

- La semana pasada se produjo un escándalo mayúsculo: el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Yerba Buena, Manuel Courel, fue agredido físicamente durante una sesión. En declaraciones a LA GACETA, Courel sostuvo que "la sesión fue un caos, entró gente del sindicato a los pechones, se comenzó a desmadrar todo. Quedé en el medio de un pasillo, salieron los concejales concejal Walter Aráoz con (Benjamín) Zelaya y (Maximiliano) García y me increparon. Un sindicalista que no conozco me dijo que el lunes quemarían la intendencia. Por atrás de ellos venia un tipo canoso que después me entero era el padre de (Walter) Aráoz y esposo de la secretaria del Concejo y me pegó una piña en la cara", recordó.

Concepción





- En Concepción, el secretario de Gobierno, Julio César Herrera, faltó a la sesión en la que los concejales tenían planeado interpelarlo.

- Los concejales le revocaron la licencia del edil Miguel Abboud, quien había asumido como secretario de Obras Públicas. Abboud obtuvo su licencia a poco de asumir, y por unanimidad. Ahora, sus ex colegas le pidieron que vuelva a cumplir con el cargo legislativo para el que fue elegido. La iniciativa de la oposición se consolidó con el voto de dos radicales disidentes, identificados con la línea del legislador Ariel García.

- El Concejo concepcionense aprobó una ordenanza que impone la obligación que se destine a las cuentas del órgano legisltivo, en concepto de gastos de funcionamiento, un incremento del 300% a lo que venían percibiendo. Por mes representa $531.000.