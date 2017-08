Los legisladores repudiaron por unanimidad los dichos agraviantes contra Eva Perón del concejal radical Agustín Romano Norri (aliado al intendente, Germán Alfaro). A pesar de que no hubo distinciones partidarias a la hora de votar el proyecto, los legisladores de la oposición al gobernador Juan Manzur criticaron que la Cámara no haya repudiado los agravios que en otras ocasiones había dicho la ex senadora Beatriz Rojkés de Alperovich . Mientras tanto, en el Concejo de la capital, los ediles resolvieron un nuevo cuarto intermedio hasta el martes, cuando se definirá la sanción. Leer más...

5. En el Gymnasium se impuso el no al ingreso de mujeres

Por cinco votos a favor y seis en contra, el Gymnasium le dijo no al ingreso de mujeres en 2018. Ayer se reunió el Consejo Asesor Interno y los cinco docentes presentes (hubo un ausente) fueron los únicos que votaron a favor de la coeducación, mientras que los cuatro alumnos, el egresado, el no docente y el representante de los padres votaron en contra. Sandra Mansilla, directora del ese colegio de casi 70 años de historia, dijo que no están dadas las condiciones para semejante cambio ya que en la institución no hubo un debate sistematizado que permitiera formar consensos. Leer más...