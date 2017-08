Gladys y De Brito tuvieron un fuerte cruce en el Bailando 2017

La pelea entre Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez y Ángel de Brito parece no tener fin. Esta noche volvieron a protagonizar un fuerte cruce en el Bailando 2017, ante la mirada del conductor Marcelo Tinelli.

Todo comenzó cuando el integrante del jurado acusó a la artista tucumana de haber robado cosméticos en un supermercado de nuestra provincia. La disputa continuó en los días siguientes ante las cámaras y en Showmatch, como no podía ser de otra manera, se volvieron a cruzar.

Cámara oculta: Gladys "La Bomba Tucumana" reconoció que está medicada por culpa de un jurado del Bailando



“Te di la oportunidad ahora, pero lo veremos de otra forma. No me voy a quedar así con lo que vos dijiste; voy a iniciarte acciones legales”, amenazó Gladys mientras el ambiente se ponía cada vez más tenso. De Brito no se quedó callado y retrucó: "lo que te quería preguntar es por tu novio que tuvo dos denuncias, de dos chicos golpeados, de la chica (Micaela) Viciconte, aquí en la puerta".

"No pienso hablar de eso, menos a vos", le respondió "La Bomba Tucumana", quien además dijo que el conductor de "Los Ángeles de la Mañana" es misógino. Picante...