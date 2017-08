José López quedó a un paso del juicio oral por enriquecimiento ilícito

El juez federal Daniel Rafecas dio por cerrada la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López, y le corrió vista a las partes para que opinen sobre la elevación del caso a juicio oral.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que la decisión fue adoptada hoy por el magistrado que le corrió vista al fiscal del caso, Federico Delgado, y a la Oficina Anticorrupción, que interviene como querellante.

López está preso y procesado por enriquecimiento ilícito tras ser sorprendido intentado ocultar bolsos con nueve millones de dólares dentro de un monasterio de la localidad bonaerense de General Rodriguez el 14 de junio del año pasado.

Gustavo Durán: "lo de José López fue un patadón en el estómago para el sector"



Luego Rafecas amplió ese procesamiento al dar por probado que la casa donde vivía el ex funcionario kirchnerista en la zona de Dique Luján no era alquilada, como decía López, sino que le pertenecía y estaba a nombre de testaferros. Poco tiempo después tuvo una tercera ampliación del procesamiento por un departamento en avenida Las Heras 2032 del barrio porteño de Recoleta, donde vivía una hijastra del ex funcionario, Mariana Soules, como supuesta inquilina.

Según la justicia, esa propiedad también pertenecería a López, aunque fue comprada por otros dos procesados como supuestos testaferros, Carlos Gianni y Marcos Marconi, a través de su empresa "Marketing y Eventos", contratista del Estado.

Gianni era presidente de "Marketing y Eventos" y, según admitió en su declaración indagatoria, "trataba simplemente de congraciarse con el funcionario con quien sólo mantuvo esporádicos contactos".