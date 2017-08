Un auto en doble fila y una moto casi provocan una tragedia en Barrio Norte

Una motociclista chocó primero con un auto que estaba estacionado en doble fila y luego con un ómnibus de la línea 5, y terminó en el suelo con golpes en la cadera y en la pierna. Además, su moto su quedó destrozada en el pavimento. El hecho ocurrió alrededor de las 15 en calle Muñecas al 500.

"¿¡Pero qué culpa tengo yo!? Yo estaba parado de lo más bien acá y ella me chocó", dijo el propietario del VW Vento que estaba estacionado doble fila, a unos 20 metros de la esquina de calle Santiago. El conductor, que no quiso brindar su nombre, aseguró que se estacionó ahí unos minutos para buscar la receta de un médico, y le atribuyó la culpa a la conductora de la motocicleta. "Yo qué tengo que ver, ella me chocó", insistió.

El chofer del colectivo, en tanto, contó que él venía por el carril izquierdo y que la mujer esquivó el auto, y se topó repentinamente con el ómnibus. "Yo no vi nada, sentí el golpe nada más", dijo el conductor de la Línea 5.

La mujer estaba consciente, pero no pudo contar su versión ya que se encontraba en estado de shock y aguardando la ambulancia para que la asistan.