La cámara oculta que hundió a Gladys "La Bomba Tucumana"

"La Bomba Tucumana" no para de generar polémica. Esta vez, el periodista Ángel De Brito puso al aire una cámara oculta de Gladys, en la que la cantante tropical quiso bajar un móvil en vivo con Mariana Fabbiani y pidió que borren una nota que le habían hecho para Los ángeles de la mañana sin su consentimiento.

"Yo estaba haciendo notas, peor me hubieras dicho porque yo con él no quiero hablar. Es una persona malvada que dice que yo robo en un supermercado. Se pasó de la línea. Yo no quiero que salga mi imagen ahí. Yo no autorizo mi imagen", reclama enojadísima en la cámara oculta, reproducida por el portal de El Trece.

La cantante agrega pidiendo que le digan "a Mariana Fabbiani que no le voy a dar la nota. O pasen ese mismo video en Mariana. Es muy injusto todo. Yo me sé defender. Copien la nota y pasenlo como si fuera el movil."

"Yo quiero hablar en vivo con ella, pero no sabía que estaba también el atrevido este que me arruina la vida y tengo que tomar pastillas. Yo vivo así tomando pastillas por culpa de Ángel De Brito. Contale a Ángel De Brito que vivo así tomando esto que me da mi doctora por culpa de él, mala persona. Decile a la productora que lo borre porque no quiero hablar con Ángel De Brito", cerró Gladys.

