Peña negó que exista un proyecto para extender la edad jubilatoria: "es una mentira de la oposición"

El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, negó que el Gobierno nacional tenga como extender la edad jubilatoria. Aseguró que se trata de una maniobra de la oposición en la previa de las elecciones.

Peña, quien estuvo en Tucumán esta semana, dijo que existe una comisión de notables que está encargada de generar propuestas para renovar el sistema jubilatoria, pero que esas recomendaciones recién serán puestas sobre la mesa en 2019.

“Lo primero y más importante es que es mentira, como tantas otras que la oposición ha planteado ya en 2015: la privatización del sector previsional, que íbamos a eliminar las paritarias... Son un montón de mentiras porque lo único que pueden hacer es transmitir desesperanza para ver si de esa manera pueden volver al poder”, manifestó el funcionario.

“La realidad es que no hay un proyecto en ese sentido. Lo que hay es una agenda de trabajo que ya se viene haciendo, como por ejemplo la ley de Primer Empleo que todavía no hemos logrado que se avance en el Congreso. Ello permitiría una diferenciación impositiva para las provincias del Plan Belgrano; y para los jóvenes, lo que se busca es generar más trabajo y que sea de calidad, cosa que hace muchos años en la Argentina no se genera. Y en materia previsional cuando se sancionó la ley de Reparación Histórica, se sancionó también la creación de una comisión de notables de distintos sectores para analizar el sistema previsional a futuro y generar recomendaciones para el año 2019 recién. Pero no hay nada que haya que temer, ningún proyecto que queremos impulsar”, dijo Peña.

La semana pasada trascendió que en el Gobierno existía la intención de extender la edad jubilatoria de 65 años a 70, en el caso de lo hombres, y de 60 a 65, en el caso de las mujeres. De hecho, el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, se mostró de acuerdo con esta idea. Pero aclaró que, en su opinión, debería ser algo optativo.

Peña insistió con que eso no ocurrirá, al menos por ahora. “Hasta por un tema práctico: tenemos minoría parlamentaria y la seguiremos teniendo con lo cual nuestra convicción es la del diálogo, del consenso, y seguir trabajando para que la Argentina pueda generar los trabajos que le permita salir de la pobreza. Ese es nuestro único foco, el que los opositores no lograron hacer cuando estuvieron en el gobierno”, concluyó.