La Liga española rechazó el pago de la cláusula de Neymar: sospecha que hay irregularidades

La Liga española de fútbol rechazó hoy el pago de la cláusula de rescisión por el jugador del Barcelona Neymar, colocando entre interrogantes el fichaje del brasileño por el Paris Sain-Germain.

Fuentes de la competición española confirmaron que dos personas acudieron a la sede de la Liga en Madrid para pagar los 222 millones de euros (unos 262 millones de dólares) de la cláusula y que el cheque fue rechazado.

La negativa a aceptar el pago abrió un escenario de interrogantes y dudas que por ahora nadie responde. ¿Qué potestad tiene la Liga para negarse a hacer efectivo un traspaso internacional? ¿Podría esta situación abortar toda la operación?

Por el momento ninguna de las partes implicadas se ha pronunciado respecto a este tema, ni los clubes ni los organismos involucrados. Las hipótesis son variadas en distintos medios de prensa ante un panorama nunca visto antes: algunos medios aseguran que, mientras estudia el caso, la FIFA, responsable de los traspasos internacionales, podrá darle la licencia provisional a Neymar para que pueda debutar con el equipo parisino, que se estrena este sábado en la liga francesa ante el Amiens, detalló DPA.

La Liga había advertido ya el miércoles que no aceptaría el pago porque, a su parecer, el PSG estaría infringiendo las normas de la UEFA y de la Unión Europea, informó la Dpa.

"No, no aceptaremos ese dinero de un club como el PSG que, sin pertenecer a La Liga, quiera acogerse a un derecho de nuestra organización, y más aún cuando este club está infringiendo las normas de la UEFA y el 'fair play financiero' y las leyes de la Unión Europea y de la competencia en Suiza. Sería un contrasentido aceptar ese pago", dijo el presidente de la Liga, Javier Tebas, al diario "As".

Mientras tanto el jugador se mantiene jugando al despiste con su paradero y aislado de la tormenta mediática que gira a su alrededor, mientras cuenta las horas para que se aclare la situación y poder así aterrizar en París para firmar su nuevo contrato.

El Barcelona anunció el miércoles que Neymar, de 25 años, tenía decidido abandonar el club azulgrana. Y Wagner Ribeiro, representante del jugador, confirmó más tarde que el PSG pagaría la cláusula de rescisión de Neymar en los próximos días.

Si se confirma, Neymar se convertirá en el fichaje más caro de la historia del fútbol.