No los conocen. Un sondeo de LA GACETA TV reveló que son pocos los jóvenes que identifican correctamente a los principales dirigientes políticos a nivel nacional y local. Sólo dos menores de 16 consultados reconocieron al Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña. Otros se confundieron de rostros. Por ejemplo, al ver la figura del ex titular del plan Belgrano, José Cano, un menor respondió que se trataba del gobernador de la provincia, Juan Manzur. En 10 días, adolescentes de 16 y 17 años irán a votar por tercera vez en la provincia, luego de que el Congreso de la Nación aprobara en 2012 el voto joven optativo para cargos nacionales. Hasta ahora, fue escasa la participación de los menores en los comicios.

3. Perpetua para el policía que mató al amigo de su ex

Escuchó la condena sin perturbarse. El ex policía federal Marcelo Acosta fue condenado a prisión perpetua por el crimen de Marcos Nazur, amigo de su ex mujer, a la que también hirió en el ataque que ocurrió en agosto de 2015 en la plaza Alberdi. Carlos Sale, fiscal de Cámara, al realizar su alegato dijo: “hace mucho que no me toca un caso de esta gravedad. Se demostró que fallaron todos los controles. Se hizo todo para que esto no ocurriera y ocurrió”. Los defensores del sentenciado, que deberá seguir detenido en el penal de Villa Urquiza, indicaron que la sociedad lo había condenado antes de que se conociera el fallo unánime.