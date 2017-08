Video: el momento de la discusión del concejal de Yerba Buena con los agentes de tránsito

Un concejal de Yerba Buena fue acusado de agredir a un inspector de Tránsito, en avenida Aconquija. El hecho ocurrió anoche, alrededor de las 23, pero la noticia salió a la luz esta mañana, y con ella un video que muestra los momentos posteriores al altercado que tuvo el edil con el empleado.



Se trata del peronista Héctor “Pilón” Aguirre. Según se supo, el concejal pasaba por la zona de la rotonda del mástil cuando vio que el ex director de asuntos jurídicos del anterior intendente Daniel Toledo, Carlos Alvarez, mantenía una pelea con inspectores.



Fue en ese momento que Aguirre se bajó de su vehículo y, aparentemente, habría comenzado a insultar a los agentes de tránsito. En las imágenes se ve al concejal y a un grupo de empleados, en plena discusión.





"Pasaba por ahí y vi lo que estaba sucediendo. Justo, un agente empujaba a Alvarez. Pero no vale la pena seguir azuzando esto. No ha pasado nada, absolutamente nada. Fue una discusión", dijo el concejal.Del entrecruzamiento de las versiones se desprende que Alvarez chocó contra un vehículo. Él y el otro conductor descendieron a conversar sobre lo sucedido y a intercambiarse los datos. Eso provocó complicaciones en el tráfico de la zona. Entonces, dos varitas que circulaban en moto les pidieron que corrieran los vehículos. "No lo voy a mover. ¿¡Qué no ves que acabo de chocar!?", cuentan que contestó Alvarez. Y de ahí a los empujones bastaron unos minutos.Los inspectores sostienen que Alvarez agredió a golpes de puño a su compañero, lo insultó y hasta lo escupió. De eso -aseguran- Aguirre participó con improperios.Por este hecho, varios agentes de tránsito abandonaron hoy sus puestos de trabajo y se dirigieron al Concejo, para manifestarse.