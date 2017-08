"La Bomba Tucumana", furiosa: “porque soy del interior, soy una negra, una villera…”

El escándalo parece pisarle los talones a Gladys la Bomba Tucumana, quien tras protagonizar un violento episodio en la puerta del estudio de Showmatch con supuestos fans de Mica Viciconte, ahora fue acusada de robar cosméticos en un supermercado de su tierra natal.



Se trata de una escena ocurrida hace tres años. Según informaron en el programa Los ángeles de la mañana, la Bomba fue pescada infraganti llevándose artículos del comercio sin pasar por caja.





Tras las acusaciones, en el diario de Mariana, Gladys ofreció un móvil en vivo para salir en defensa de su honor. Primero disparó contra Ángel De Brito, a quien acusa de tener algo en su contra: “se pasaron de límite, se pasaron de la raya… Esto me está afectando a mí, a mi trabajo”.

Enojadísima, se refirió a quienes la denunciaron por tener ciertos desaires con los tucumanos y luego por el supuesto robo: “ahora porque estoy en Bailando, los bichos se quieren comer a los que tienen luz propia”.



En medio de la charla, Pampito —el cronista de DDM— le recordó que, aunque ella insistía que no le gustaba los actos de violencia, había sido su pareja quien había golpeado a un “fan de Mica Viciconte” en la puerta de Showmatch. Montada en furia, La Bomba abandonó el móvil ante tamaña acusación.



Luego de un corte comercial, la cantante regresó con la condición de solo mediar palabra con Mariana Fabbiani. Pero se la notaba profundamente angustiada, tanto que rompió en llanto durante la entrevista.

Entre sollozos, se refirió a las acusaciones que le dedicaron en LAM: “Dedicarme un programa a mí, dándole entidad a una persona que no se quién es… Yo tengo familia, no soy una cosa; tengo madre que está enferma, tengo siete hermanos que me aman y esto no les hace bien… Sienten que porque soy una mujer del interior, soy una negra, una villera, una grasa, fea…”, dijo refiriéndose a los comentarios que le escriben en las redes sociales.