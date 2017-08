El vicegobernador y precandidato a diputado del Frente Justicialista, Osvaldo Jaldo, adelantó que se avanzará con la reforma electoral, sobre todo, para poner un límite a la cantidad de partidos políticos. “Lo que debemos hacer es evitar que el elector, cuando entre al cuarto oscuro, tenga semejante cantidad de boletas. Si no podemos eliminar por vía de los acoples, sí limitarlos por la vía de (la ley de) Partidos Políticos, poniendo exigencias”, argumentó. Por otro lado, cuestionó la bandera de la “anticorrupción” que lleva Cambiemos. “Está muy deshilachada”, ironizó. Advirtió que no hay antecedentes de un Gobierno nacional que en un año y nueve meses “tenga tantos funcionarios imputados por corrupción” y afirmó que entre ellos está incluido José Cano, su principal rival en las próximas elecciones.

4. El acusado confesó el crimen de la plaza Alberdi

El ex policía federal Marcelo Acosta admitió que asesinó en 2015 a Marcos Nazur e hirió a su ex esposa, Cecilia Figueroa, cuando los encontró en una camioneta en la plaza Alberdi. Dijo que, antes de gatillar, se sintió herido y traicionado, y que no recuerda qué es lo que pasó cuando empezó a disparar con su arma reglamentaria. Por otro lado, Acosta negó haber sido violento con la mujer durante el matrimonio, pese a que ella, la hija de ambos, su ex cuñada y psicólogos informaron que la había agredido. También pidió disculpas a la familia de la víctima mortal.