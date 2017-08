Lousteau: "hay mucha más angustia de la que se trata de transmitir"

El precandidato a diputado nacional por Evolución, Martín Lousteau, advirtió hoy que en la calle observa "mucha más angustia de lo que se trata de transmitir" desde el poder central y acusó a su rival oficialista Elisa Carrió de recurrir a la "épica" o a "declaraciones altisonantes" para intentar tapar "los problemas" que subsisten en la ciudad de Buenos Aires.

"En la Ciudad los problemas siguen siendo los mismos que antes", denunció el ex embajador en Estados Unidos al renovar sus cuestionamientos contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y, al apuntar a Carrió, alertó que las "declaraciones altisonantes no modifican" esa realidad.

En declaraciones a radio Milenium, Lousteau arremetió contra su adversaria de Vamos Juntos: "me causa estupor ver a Carrió decir que antes ella pensaba que (las mejoras) eran maquillaje, pero que ahora que Larreta la lleva a recorrer la ciudad, ve que la cosas son ciertas", disparó.

"Entonces yo digo: o antes no era rigurosa al hablar y criticar o ahora está maquillando lo que realmente piensa. A mí me gustaría que viniera a las recorridas nuestras a ver si es cierto que la Ciudad está tan bien", desafió según Dyn.

Para Lousteau, Cambiemos tiene en el distrito porteño "una candidata que habla de las grandes épicas y tapa esto; la República o un mejor Estado se construye más con hechos concretos que con épica".

Al cargar contra el rumbo económico definido por el Gobierno nacional, el aspirante a diputado dijo discrepar con el discurso oficial que reivindica las actuales políticas como "el sendero definitivo" para salir de la crisis.

"Tengo la sensación, cuando uno camina, que hay mucha más angustia con respecto al futuro de lo que se trata de transmitir con palabras. A menos que a la gente le expliques bien claro hacia donde estamos trabajando todos juntos, qué rumbo definimos, tiene la incertidumbre que tiene siempre en la Argentina", advirtió. Lousteau insistió en pedirle al gobierno de Mauricio Macri que "no se encierre" y se disponga a escuchar más a la gente.

En cuanto a la administración porteña, el dirigente sostuvo que "Larreta tiene en su presupuesto más de 8 millones de pesos más por cada una de las manzanas de lo que tuvieron las administraciones anteriores al PRO y creemos que los problemas siguen siendo los mismos".

"Nosotros hablamos de inseguridad, del juego, de la mortalidad infantil, del sistema de la salud, de la educación, de la basura y los problemas siguen siendo los mismos", reiteró.

Por otra parte, Lousteau apuntó al primer candidato del kirchnerismo en la Ciudad, Daniel Filmus, al poner en duda su eventual independencia de las "ordenes" de la ex presidenta Cristina Fernández a la hora de votar en el Congreso nacional.

"No importa qué tan amable sea el candidato, que tan nuevo, que tan moderado, si finalmente todos los candidatos hacen exactamente lo que les dice la ex presidenta", analizó.

En tal sentido, remarcó: "Filmus me merece respeto, es una persona moderada, reflexiva pero me imagino que a la hora de votar no va a decir nada distinto de lo que dice la ex presidente, de lo que le ordene; no importa si se trata de (el ex ministro de Planificación Julio) De Vido, de Venezuela o de qué".