Por qué Tucumán podría tener vuelos directos a Río de Janeiro

Luego de que el gobernador Juan Manzur confirmara de que se podría concretar la idea de volar desde al aeropuerto Benjamín Matienzo a Río de Janeiro, presidente del Ente de Turismo, Sebastián Giobellina, explicó de qué se trata la propuesta.

“Ellos tienen el plan de las tres horas que son todos los destinos turísticos a los que pueden acceder en tres horas de vuelo", dijo el funcionario, que agregó que "Tucumán está dentro de ese rango así que vinimos a presentar la infraestructura de la provincia: cuál es la hotelería disponible, rutas aéreas, conectividad, excursiones, calendario de actividades, cuáles son los nichos de mercado más importantes, como el turismo de reuniones, la rutas de la Fe, del artesano y del vino”.





Miriam Cutz, desde el área de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Turismo de Río de Janeiro, explicó que están "encantados con la idea de tener vuelos directos a Tucumán. Tenemos un programa de turismo del Estado que se llama Río +3 e incluye las ciudades que están hasta a tres horas de la ciudad, por lo que Tucumán puede perfectamente entrar”.

“Esto me entusiasma muchísimo, me parece que es muy importante. Por supuesto que hay que cuidar a los pobres. No tengo dudas de eso. Pero para cuidarlos necesitamos que la gente haga negocios. Ese es el motor que nos va a ayudar a combatir la pobreza”, dijo Manzur.



“Tenemos mucho interés porque casi todos los brasileños van a Buenos Aires o a la nieve, pero Tucumán tiene toda una historia de la que hemos oído hablar pero que no conocemos. Entonces es muy interesante para nosotros que estén aquí y que podamos empezar este intercambio tanto para ir como para que vengan los argentinos”, concluyó.