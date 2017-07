Se filtró el fixture de la Superliga: estos serían los rivales que tendrá Atlético

Mientras los hinchas esperan impacientes el regreso del fútbol, en las últimas horas se filtró el supuesto fixture que tendrá la Superliga. ¿Cuáles serán los rivales que tendrá Atlético en las primeras fechas?

El arranque del torneo de Primera División está programado para el 18 de agosto. Ese fin de semana, el "Decano" recibiría a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio Monumental José Fierro. Luego visitaría a Estudiantes en la “Ciudad de las Diagonales”.

El Superclásico entre River y Boca sería en la fecha 12. Se jugaría el 3 de diciembre en el Monumental de Núñez.



Según lo que trascendió, este campeonato no tendría fecha de clásicos, como venía ocurriendo en los últimos dos años, por lo que que todos los equipos disputarán 27 fechas.

Así sería el arranque de Atlético en la Superliga:

1. Atlético vs Gimnasia

2. Estudiantes vs Atlético

3. Atlético vs Unión

4. Colón vs Atlético

5. Atlético vs Olimpo

6. Temperley - Atlético

7. Atlético - Defensa y Justicia

8. Arsenal - Atlético

9. Atlético - Godoy Cruz

10. Banfield - Atlético

