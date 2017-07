Manzur anunció que habrá vuelos directos entre Tucumán y Río de Janeiro

Subirse a un avión en el aeropuerto Benjamín Matienzo y bajarse en el Tom Jobin de Río de Janeiro parece ser una fantasía que está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Así lo dio a entender hoy el gobernador Juan Manzur durante el discurso que brindó en la inauguración de la Misión Empresarial y de Cooperación Tecnológica y Cultural de Tucumán a Brasil.

La agenda de trabajo arrancó en Río de Janeiro y continuará en distintas ciudades brasileñas en los próximos días. Junto con Manzur viajaron funcionarios de distintas áreas y más 80 empresarios tucumanos que buscan cerrar acuerdos comerciales con colegas de ese país.

En su discurso, Manzur destacó: “la misión comercial a Brasil surge como una iniciativa que entiende que el rol del Estado debe ser el de facilitar y generar medios para que haya intercambio comercial, se dinamice la economía para conseguir nuevos mercados y para que la provincia esté abierta a recibir inversiones”.

El mandatario explicó que en el corto plazo está previsto establecer rutas aéreas directas entre Tucumán y Río de Janeiro: “abriría una potencialidad enorme de trabajo y articulación”.

El gobernador dijo que este tipo de misiones comerciales se convertirán en política de Estado para el gobierno tucumano y que no serán algo espasmódico. Proyecta hacerlo con todos los estados que integran el Zicosur, que él preside en este momento. Este organismo está compuesto por seis países (Perú, Paraguay, Chile, Brasil, Bolivia y Argentina) que totalizan 60 estados o provincias (el año pasado se hizo un viaje de negocios a Chile).

En diálogo con el enviado especial de LA GACETA, Manzur afirmó: “esto me entusiasma muchísimo, me parece que es muy importante. Por supuesto que hay que cuidar a los pobres. No tengo dudas de eso. Pero para cuidarlos necesitamos que la gente haga negocios. Ese es el motor que nos va a ayudar a combatir la pobreza”.

Entre los empresarios tucumanos que viajaron a Brasil hay representantes de los sectores agropecuarios, sobre todo de granos; de tecnología (desarrollo de software), y del turismo.

Entre los funcionarios se encuentran Luis Fernández, ministro de Desarrollo Productivo; Jorge Neme, secretario de Relaciones Internacionales; Sebastián Giobellina, presidente del Ente Tucumán Turismo, y Bernardo García Hamilton, secretario de Relaciones Institucionales de la Provincia.