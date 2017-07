La amenaza de "La Bomba Tucumana" a Viciconte: "vamos a hacer cag... a la mina esta"

La guerra mediática entre Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez y Mica Viciconte tuvo un nuevo capítulo este fin de semana. La cantante tropical disparó fuertemente contra la bailarina durante un recital que brindó durante el fin de semana en un boliche de esta provincia.



En medio del show, “La Bomba” decidió dedicarle unas palabras a Viciconte, con quien mantuvo un fuerte cruce en el Bailando. Luego de cantar “Como la flor”, de Selena, la artista tiró: "vamos a contratar un micro para que lo llevemos todos a Buenos Aires y hacer cagar a la mina esta, a la Viciconte". “Y que la defiendan”, agregó entre risas.

Tenso cruce entre "La Bomba" y la participante de Combate, Mica Viciconte

La declaración sorprendió a los presentes, quienes en su mayoría no acompañaron a la artista. “Se creen que el interior no existe. Le vamos a demostrar a Buenos Aires que los tucumanos estamos presentes”, acotó el presentador de la banda de “La Bomba”.



“Me quieren echar y me dicen andate gorda, tucumana, volvete a Tucumán. No porteños… algunos, pero no pueden hacernos esto. Ahí hay que hacer el aguante, eh!”, dijo Gladys, arengando a la multitud.