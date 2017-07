1. El paro en la UNT afecta a los alumnos, alerta Bardón

La máxima autoridad de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Alicia Bardón, evitó referirse directamente a la postura del gremio mayoritario de docentes, Adiunt, aunque cuestionó que desde hace años no acate los convenios salariales que ofrece la Nación y que firman otras confederaciones. “Cuando no hay un docente al frente el proceso enseñanza-aprendizaje no se produce”, dijo. A principios de julio la Conadu aceptó la propuesta salarial del gobierno, mientras que la Conadu Histórica (Adiunt se encuentra en esta confederación) la rechazó por considerarla insuficiente.