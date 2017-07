El momento en el que Courel es agredido en el Concejo Deliberante de Yerba Buena

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Yerba Buena, Manuel Courel, fue agredido físicamente esta tarde, durante un tumulto que se generó en el Concejo Deliberante de esa ciudad.

En declaraciones a LA GACETA, Courel sostuvo que "la sesión fue un caos, entró gente del sindicato a los pechones, se comenzó a desmadrar todo. Quedé en el medio de un pasillo, salieron los concejales concejal Walter Aráoz con (Benjamín) Zelaya y (Maximiliano) García y me increparon". "Un sindicalista que no conozco me dijo que el lunes quemarían la intendencia. Por atrás de ellos venia un tipo canoso que después me entero era el padre de (Walter) Aráoz y esposo de la secretaria del Concejo y me pegó una piña en la cara. Me acusaban de ser responsable del lío en el Concejo. Era gente autoconvocada la que estaba ahí", recordó.

"Hubo un golpe institucional que terminó literalmente a los golpes y la ligué yo. Es patético lo que pasó. Nunca quisimos llegar a esto, estamos dando un espectáculo deplorable. Nos están bloqueando todo lo que queremos hacer, están en una actitud destituyente. Zelaya y los que están detrás y arriba de él, el legislador Ariel García. Quieren tomar por la fuerza lo que no pueden ganar en las urnas", agregó Courel.

Así quedó el empleado municipal agredido

Según lo que dijo el concejal, la pela dejó al menos tres personas heridas. "Un empleado de servicios públicos Aníbal Ruiz y un vecino que se llama 'Tinto' de la Vega. La misma persona nos golpeó", concluyó.