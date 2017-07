Maradona fue elegido el mejor futbolista de la historia, seguido por Messi

Diego Armando Maradona fue elegido como el mejor futbolista de la historia y Lionel Messi quedó segundo en un ranking elaborado por una revista inglesa, en el que Cristiano Ronaldo ocupa el quinto lugar.

En una clasificación realizada por la prestigiosa publicación británica Four Four Two, el "Diez" ocupó el primer puesto a pesar de aquel partido en el que eliminó a Inglaterra con "la mano de Dios" y "el gol del siglo". "El Che Guevara vivió y murió por sus creencias guerrilleras, polarizando su opinión a medida que avanzaba. Nacido 32 años más tarde, y a 310 kilómetros de Rosario, en los barrios bajos de Buenos Aires, Diego Armando Maradona hizo lo mismo sólo con los pies. Y, de vez en cuando, sus manos", se atrevieron a comparar.

El podio fue completado por el brasileño Pelé, y el porteño Alfredo Di Stéfano fue el otro argentino que ingresó en el top-10, en la sexta posición. Luego, bastante más atrás, figuran Daniel Passarella (56), Enrique Sívori (73), Gabriel Batistuta (86), Javier Zanetti (87) y Mario Kempes (98).



En la nota se reconstruye la carrera de Pelusa desde sus comienzos en Argentinos Juniors, Cebollitas incluidos, hasta su retiro en Boca Juniors. Obviamente, se hace especial hincapié en aquel duelo de cuartos de final del Mundial de México en 1986, con frases elogiosas de algunos de quienes lo enfrentaron.

De Messi destacaron "sus récords y títulos", como "los cinco Balones de Oro", "los 30 títulos" con Barcelona, "los 91 goles en un año calendario, su condición de máximo goleador de Argentina, Barcelona y la Liga española". "En 20 años, los jóvenes fanáticos del fútbol leerán sobre una figura mesiánica cuya brillantez sorprendió al mundo, rompió una letanía de récords y comenzó una era de dominación, pero hasta que no vean los videos, no tendrán una idea de lo que se han perdido", elogió el informe al rosarino.

Maradona: "con la tecnología actual, mi gol a Inglaterra en el '86 no hubiese valido"



Los primeros diez puestos y los argentinos:

1- Diego Maradona (Argentina).

2- Lionel Messi (Argentina).

3- Pelé (Brasil).

4- Johan Cruyff (Holanda).

5- Cristiano Ronaldo (Portugal).

6- Alfredo Di Stéfano (Argentina).

7- Franz Beckenbauer (Alemania).

8- Zinedine Zidane (Francia).

9- Ferenc Puskas (Hungría).

10- Ronaldo (Brasil).

56- Daniel Passarella (Argentina).

73- Enrique Sívori (Argentina).

86- Gabriel Batistuta (Argentina).

87- Javier Zanetti (Argentina).

98- Mario Kempes (Argentina). (DyN)