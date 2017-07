"Estoy vivo gracias al árbitro", dijo el futbolista de San Miguel

El futbolista de San Miguel Isaías Olariaga dijo hoy que está vivo gracias "al árbitro" Yael Falcón, quien le practicó primeros auxilios cuando chocó su cabeza con el delantero de Defensores Unidos de Zárate, Javier Velázquez, y se fracturó el cráneo.

"Estoy vivo gracias a Yael Falcón. También le agradezco a Javier Velázquez el gesto que tuvo conmigo", valoró el defensor en una nota con TyC Sports.

"Me siento bien. Recuerdo que fui a buscar la pelota en el centro y sentí el impacto. De ahí en más ya no sé cómo caí. Después recobré la conciencia, pero no podía corregir los movimientos del cuerpo", recordó según Télam.





El choque entre las cabezas de ambos jugadores se produjo a los 12 minutos del primer tiempo del partido jugado en cancha de Arsenal, algo que interrumpió el juego por más de media hora ante la falta de ambulancia en el estadio, en el marco de la primera final del Reducido de la Primera C.

El central de San Miguel fue operado el pasado domingo en el sanatorio Finochietto tras pasar algunas horas internado en en el hospital Argerich, donde no contaron con los insumos correspondientes para hacer la intervención quirúrgica.

"Llegó con fractura del cráneo, se lo internó en terapia intensiva, se lo estabilizó y se trabajó para atacar la zona quebrada para que el cerebro no se sienta presionado", detalló el médico Norberto Furfaro (matrícula nacional 58.643), quien estuvo a cargo de la operación.

Por otro lado, Olariaga, a quien se lo vio de buen ánimo y esperanzado con regresar a la cancha en un plazo corto, sostuvo que está "bien" físicamente, aunque reconoció que aún falta "otra intervención" y bromeó: "seguro ahí podré cabecear de vuelta".