Escándalo en Colombia: denuncian que la Policía detuvo a una modelo y la obligó a bailar desnuda

CALI, Colombia.- La denuncia de una modelo puso en jaque a la cúpula de la Policía de la ciudad colombiana de Cali, después de que se hiciera viral un video. Katherine Martínez aseguró que un grupo de oficiales la obligó a desnudarse, luego de detenerla en estado de ebriedad.



Martínez trabaja como modelo y porrista del club América fue detenida luego de protagonizar un altercado en la calle. Fue por eso que, esposada, fue llevada a la comisaría. Ahí se habría grabado el video que se hizo viral.

"Se presenta una discusión entre amigos y llegó la Policía", relató la modelo en declaraciones a BLU Radio. "Ellos me identifican y me dicen que fui grosera, pero no fue así. Me llevan a la estación y allá me graban e incitan con los detenidos que había para que me desnudara y les hiciera un show", agregó.

Martínez dijo que accedió a los pedidos de los oficiales allí agrupados porque estaba bajo los efectos del alcohol. La mujer, visiblemente molesta, señaló que se estaban difundiendo "rumores" sobre ella que no eran ciertos.

"Que los responsables paguen por las consecuencias que me han provocado", indicó la mujer en una nota publicada por Infobae.com.