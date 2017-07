"Si es por mí, lo como vivo a Romano Norri”, dijo el presidente del Concejo

Luego del escándalo que se armó con el concejal Agustín Romano Norri, a quien apuntan desde el peronismo como el autor de un audio en donde se insulta la figura de Eva Duarte, en el Concejo Deliberante de la capital se analizan posibles sanciones contra el edil de la UCR.



El presidente del cuerpo, Javier Aybar, confirmó que se llevará a cabo una reunión del cuerpo deliberante para decidir los pasos a seguir. “Si es por mí, lo como vivo a Romano Norri. Pero vamos a tratarlo en el cuerpo y definiremos una postura institucional”, afirmó.

El Concejo evalúa una sanción para Romano Norri por un audio con insultos a Eva Duarte



Además, dijo que "es lamentable hablar de Evita y más de una mujer (el audio se viralizó cuando se cumplían 65 años de su fallecimiento). Es muy triste, vergonzoso y algo tenemos que hacer".



Según transcendió en las últimas horas, desde el sector Justicialista del Concejo impulsarían un pedido para que Aybar le solicite la renuncia al edil del Acuerdo por el Bicentenario. Sobre este posible planteo, el peronista remarcó que “es fácil hablar desde afuera pero otra cosa es tener el traje puesto y tener que decidir. Veremos qué pasa”.

Romano Norri negó ser el protagonista del polémico audio en el que se insulta a Eva Perón



¿Qué pasó?



El miércoles, cuando el presidente, Mauricio Macri, visitaba la provincia, circuló por las redes sociales un audio en el que alguien expresa: “cortala con Eva Perón, hermano. No te vende, boludo. Es una puta, una ramera. Usted es peronista del peronismo, no de Evita. Lo respeto por eso, pero Evita no vende nada. No me mande fotos de Evita porque Evita es un cáncer. Viva el cáncer”. Ése día coincidió con el 65° aniversario de la muerte de la dirigente política, esposa de Juan Domingo Perón.