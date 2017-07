"Family Bike": el sueño de un niño tucumano que su madre volvió realidad

Los niños tienen una gran imaginación y a diario inventan cosas que tal vez son tan fantásticas que no se pueden volver realidad. Pero no fue lo que ocurrió con Santiago. El pequeño de seis años soñó con crear un auto que no contamine, en el que pueda pasar un rato con su familia y recorrer, a su vez, las calles de la ciudad. Su mamá lo escuchó y materilizó la idea que le dio vida a la "Family Bike".

Todo empezó con un accidente en el que un carro de tracción chocó con un auto. "Santi" justo pasaba por ahí con su mamá y su hermano y quedó impactado por lo que había sucedido. "¿Por qué andan en eso?", le preguntó a su mamá. Y continuó: "yo voy a inventar un auto para ellos. Uno que sea más barato para que lo puedan usar".

"Un día estabamos en un bar y me dijo que ya tenía pensado el modelo del auto. Le di una servilleta y le pedí que me lo dibuje", contó la reconocida fotógrafa tucumana y madre del pequeño, Raquel Gatti. Además añadió que su hijo es fanático de los autos y que todo el tiempo se pasa leyendo la historia de las grandes empresas automotrices y que de una de ellas sacó la idea.

El logo de la marca es el dibujo que "Santi" hizo en la servilleta. Imagen tomada de Facebook.

Con esa hojita, Raquel se acercó a un taller y pidió que materialicen la idea y así lo hicieron: "'Santi' estuvo en todo el proceso. Eligió los materiales, el diseño, el color, todo. Las últimas dos visitas que hice al taller no lo llevé para que se sorprenda cuando lo vea terminado".

Los ojos del niño genio brillaron cuando su mamá destapó el auto en la puerta de su casa. "'Lo inventé yo', grita él orgulloso", comentó Raquel. Desde ese día, suelen salir a pasear o van al colegio en el auto de 'Santi': "ya está pensando en mejoras para hacerle".

"Santi" con su invento. Foto tomada de Facebook.

La familia asegura que la sorprendió la gran repercusión que el invento tuvo y que muchos comenzaron a pedirles que les fabriquen uno para ellos también: "nació un emprendimiento. A partir de esto creamos una página y la gente nos hace sus pedidos por ahí. Los hacemos por encargo por el momento".

El funcionamiento

La "Family Bike" es una bicicleta de cuatro asientos y cuatro ruedas o un auto sin motor que sirve para recorrer distancias cortas. Entran, justamente, cuatro pasajeros y son los dos de atrás los que tienen la función de pedalear para mover el transporte.

Raquel, "Santi" y Ariel, quien materializó la idea. Foto tomada de Facebook.

Tiene asientos de estadios de fútbol y baja altura para que no le "provoque vértigo a nadie". Los encargos los hacen a medida y gustos a través de la página de facebook que lleva su mismo nombre.

"Lo bueno es que te obliga a compartir en familia. Y además hacés ejercicio", finalizó la fotógrafa.