Carrió aseguró que Julio De Vido será expulsado como diputado en la próxima votación

La diputada nacional Elisa Carrió, que busca su reelección en la Ciudad de Buenos Aires por el espacio oficialista Vamos Juntos, dijo hoy que Julio De Vido será expulsado del Congreso en la próxima sesión y elogió la votación de ayer en la Cámara Baja pese a que el oficialismo no obtuvo la mayoría necesaria para dejar sin mandato al ex ministro y legislador del Frente para la Victoria (FpV).

"Hace cuatro meses era impensable que alguien citara a Julio De Vido, ni se lo mencionaba en los diarios", indicó la líder de la Coalición Cívica.

"Cómo lo de anoche no hace cosa juzgada, en la próxima votación, chau De Vido", aseguró en un acto con vecinos del barrio de Villa Urquiza, en el Club Río de la Plata, y que compartió junto al ministro del Interior Rogelio Frigerio y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, informó Télam.

Carrió afirmó además que el gobierno del presidente Mauricio Macri "responde ante la Justicia en tiempo real, no 12 años después", en referencia a los gobiernos kirchneristas, y agregó que "no es que no vayamos a tener corruptos, sino que no se está garantizando la impunidad de ningún corrupto".

Sobre Macri, Carrió fue directa: "yo les puedo asegurar que la voluntad del Presidente es no garantizar impunidad, aún cuando le cause dolor porque estén personas cercanas involucradas: yo lo sé, y si no fuera así no estaría defendiendo como lo hago".

Frigerio, por su parte, admitió que "sabemos que la mejora económica que habrá este año no les llega a todos por igual", pero, de todos modos, aseguró "que este es el único camino que va a lograr que más temprano que tarde este crecimiento económico, que ya se está viendo, les llegue a todas las familias argentinas".

Antes de la llegada de la diputada al acto, Rodríguez Larreta, junto al primer candidato a diputado porteño por Vamos Juntos, Andy Freire, contestaron preguntas de los vecinos sobre problemas barriales, en el que el tema de la inseguridad fue el más requerido.