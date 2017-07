Condenaron a 12 años de prisión a los padres de un niño que era atado y encadenado a una silla

El Tribunal de la Cámara Penal Nº 2 de San Luis condenó a 12 años de prisión a María del Carmen García y José Antonio Torres por atar y encadenar a una silla a su hijo de ocho años, informaron hoy fuentes de la investigación.

Por fallo unánime, el tribunal conformado por Fernando De Viana, Gustavo Miranda Folch y Hugo Saá Petrino consideró que los padres son culpables de "abandono de persona agravada por grave daño a la salud y por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia".

En los alegatos finales antes del veredicto, la madre del nene dijo que "intentó criarlo de la mejor manera posible".

"Me siento mal por esto, voy a cumplir con esta condena porque sé que hice mal, porque no conté con la ayuda social o consejo de cómo ayudar a mis hijos en las circunstancias en que me encontraba, pero no quiero dejar de verlos", dijo García.

En tanto, el padre argumentó que su conducta "está directamente relacionada a la situación en la que vivían, que era de mucha precariedad y falta de trabajo".

"Yo doy la vida por mis hijos, no sé que me pasó, por qué hice lo que hice, nunca tuve ayuda", expresó el hombre con lágrimas en los ojos, informó Télam.

El nene fue rescatado por los vecinos y la Policía de la pensión en la que vivía junto a su familia, ubicada en la calle Belgrano de la ciudad de San Luis. Según se supo, los fines de semana "era encadenado y lo dejaban sin comida ni agua mientras sus padres y dos hermanas iban al trueque a comerciar".