Angelina Jolie confesó que sufrió una parálisis facial luego de divorciarse de Brad Pitt

Diez meses después de su turbulento divorcio con Brad Pitt -cuyas condiciones aún están negociando- Angelina Jolie reveló que el estrés de la situación le produjo hipertensión y una parálisis facial periférica.

La acupuntura le ayudó a recuperarse, pero en los últimos meses su piel está más seca y le han salido más canas. "No sé si es la menopausia o simplemente, el año que he tenido", reflexionó Angelina.

Jolie y Pitt se conocieron en 2004 durante el rodaje de "Mr & Mrs Smith", cuando él aún estaba casado con Jennifer Aniston. En los 12 años que siguieron, el actor adoptó a los hijos de Jolie, y ambos tuvieron tres hijos biológicos y adoptaron a otro más.

Pero el matrimonio conocido en Hollywood como "Brangelina" finalizó en septiembre, cuando Jolié solicitó el divorcio. "Durante los meses previos las cosas empezaron a ponerse difíciles", contó ella.

"Ha sido la época más dura y ahora estamos empezando a salir a flote", cuenta la ganadora de un Oscar por "Girl, Interrupted". Y sobre su relación con Pitt, Jolie evitó dar detalles y se limitó a señalar que ambos persiguen "el mismo objetivo".

Ella y sus seis hijos, de los que tiene la custodia, acaban de mudarse a la mansión en Hollywood. "Es un gran paso adelante para nosotros, todos tratamos de hacer lo mejor para sanar nuestra familia". Y es que la actriz, que creció "muy preocupada por su madre" -la actriz Marcheline Bertrand- y no quiere que a sus hijos les suceda lo mismo. "Creo que es muy importante llorar en la ducha y no delante de ellos. Necesitan saber que todo va a ir bien aunque tú no estés segura de ello".