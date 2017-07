Video: junto a Alberto Calliera, Miguel Martín contó cómo nació el personaje del "Oficial Gordillo"

El humorista Miguel Martín contó cómo nació el personaje del "Oficial Gordillo", y su colega Alberto Calliera contó imperdibles anécdotas con los políticos tucumanos en su paso por el piso del programa Panorama Tucumano, el ciclo televisivo de LA GACETA que se emite todos los miércoles desde las 22 por Canal 10.

El famaillense, que se definió como el "Justin Bieber tucumano", contó que las redes sociales son su pan de cada día. "A mí me ha servido de mucho. Desde que empieza el tema de las redes sociales, subiendo los videos de la operadora, me di cuenta cómo lo tenía que hacer. Al ‘Oficial Gordillo lo subo, no para que se conozca mi trabajo, sino para que se queme, para que cambie el show, porque venía ‘choreando’ 10 años con lo mismo", indicó.

Calliera fue definido por Martín como "El Tato Bores tucumano" por sus columnas diarias de humor político en LA GACETA y en TV Prensa. El humorista de larga trayectoria contó que no le cuesta conseguir el material ya que los políticos se lo entregan de manera involuntaria. Indicó también que los protagonistas rara vez le hacen pasar momentos incómodos, pero sí los "alcahuetes" que los rodean.

Martín indicó que el "Oficial Godillo" en el que inspiró su personaje es de Famaillá, y que decidió crear el perfil debido a una insólita situación que vivió al renovar la cédula (minuto 11.30 del video).

Calliera compartió también anécdotas que vivió con el el gobernador José Domato y con Antonio Bussi (a partir del minuto 7.28).