El día que Julio Grondona negoció con los ingleses las Islas Malvinas

Humberto Grondona brindó una entrevista en el suplemento "Enganche" del diario Página 12 y reveló un dato de su padre, Julio Humberto Grondona, durante los años que fue presidente de la AFA: ofreció su voto a Inglaterra para ser sede del Mundial 2018 a cambio de negociar las Islas Malvinas.

La historia es así, el 2 de diciembre de 2010 la FIFA eligió a Rusia como país organizador de la próxima Copa del Mundo cuando otros países también buscaron ser sede, entre ellos Inglaterra. En ese momento, la comitiva británica buscó el apoyo del por entonces presidente de la AFA, Julio Grondona.

"Él jamás iba a votar a los ingleses. Y en una de esas salidas mágicas que tenía le dijo que él le daba su voto, sólo si ellos le pedían a su gobierno que se sentara a negociar Las Malvinas. Mi papá ofreció su voto a Inglaterra en un Mundial a cambio de negociar Malvinas. Era único", sostuvo el actual entrenador de Arsenal.

El propio Julio Grondona, en 2011, había contado todo lo ocurrido. "Yo no he pedido nada en la vida. Pero a los ingleses sí lo hice. Les dije: 'Vamos a acabar pronto. Tienen mi voto si me devuelven las Malvinas, que son nuestras'. Se quedaron muy tristes, y de eso no dijeron nada", declaró Don Julio tras las votaciones para las sedes mundialistas y hoy la historia vuelve a salir a la luz.