Romano Norri negó ser el protagonista del polémico audio en el que se insulta a Eva Perón

Un audio de WhatsApp, en el que se insulta a Eva Duarte de Perón, encendió la campaña por las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Aparentemente, en el mensaje, el radical Agustín Romano Norri, insulta en duros términos a la referente femenina del movimiento fundado por Juan Domingo Perón. Sin embargo, el edil que responde al intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, negó terminantemente haber enviado ese mensaje. Señaló que se trata de una “campaña sucia” en su contra.



"Jamás realicé las apreciaciones, ni declaraciones respecto de los dichos que se me imputan. Como hombre de la democracia, formando parte de un espacio plural, en el cual represento en el bloque a Compañeros Peronistas y Correligionarios, me veo en la obligación de aclarar el audio y video que hicieron para denostarnos. ¡¡Justamente!! Una publicación realizada en este día emblemático (por ayer) para los compañeros Peronistas, inmerso en plena campaña electoral y habiendo recibido a nuestro Presidente de la Nación en el distrito. Mis respetos de siempre al Pueblo Peronista", escribió Romano Norri en su cuenta personal de Facebook.

Un concejal fue denunciado por discutir con la empleada de un bar

Tras hacerse viral el audio, el periodistase mostró indignado. "Les quiero mostrar un verdadero bochorno que sucedió en Tucumán. Este concejal es el hazmereír y no sólo hazmereir, sino desubicado, por el comentario que hizo a través de un WhatsApp. Este señor se llama Romano Norri, es concejal del PRO en Tucumán y manda un mensaje de voz por tan descalificatorio para con el peronismo y contra Evita. Escúchelo porque es deplorable", arrancó antes de poner al aire el mensaje.

"Es terrible, no solamente es una afrenta y una falta de respeto para la memoria de Evita (...) sino contra todos aquellos que están enfermos de cáncer. Decir 'viva el cáncer' es terriblemente repudiable. Reitero este es un concejal del PRO de Tucumán capital", agregó indignado sobre el radical.

Por el audio, la Juventud Peronista de Tucumán lanzó un comunicado



La Juventud Peronista de Tucumán repele y rechaza con fuerza los agravios sufridos contra el buen nombre y honor de Evita Perón, abanderada de los humildes, protectora de los descamisados, reconocida internacionalmente por su lucha por igualdad de oportunidades y condiciones para todos y todas, así como por su contribución histórica a la ampliación de derechos al instaurar efectivamente y para siempre el voto femenino.



Evita fue una heroína de su tiempo. Su paso fue breve e inspirador, lleno de amor y de lucha. No todos en este país pueden decir lo mismo. Hay muchos funcionarios que decididamente no están a la altura de las necesidades históricas que el presente reclama.



Algunos hombres, como el concejal de San Miguel de Tucumán Agustín Romano Norri no satisfecho con haber sido acusado de acoso por una empleada de un bar céntrico y por ello haber sido repudiado en la marcha de #NIUNAMENOS, vuelve al ruedo con mensajes de odio machista y misógino hacia Evita, quien desde su lugar histórico como líder del movimiento peronista consiguió transformar la realidad dando beneficios a todos y todas en la sociedad, algo que por cierto no está haciendo el concejal Romano Norri y mucho menos otros representantes de Cambiemos, como José Cano o Mauricio Macri; quiénes día a día buscan desfavorecer a los sectores más humildes, aumentando los servicios, recortando las pensiones, hasta incluso quitándole las vacunas a los niños.



Evita decía: "Todo explotador es enemigo del pueblo. ¡La justicia exige que sea derrotado!". En eso estamos.