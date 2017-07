“Manzur, Jaldo y Alperovich se hicieron millonarios hablando de la justicia social”, disparó Cano

El precandidato a diputado nacional, José Cano, llamó a militar contra la pobreza en los ocho minutos de discurso que dedicó para arengar a los militantes en el encuentro de la Juventud de Cambiemos. Arremetió con dureza contra el senador José Alperovich, el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo (precandidato a diputado nacional por el PJ).

“Escuché decir de Manzur en estos días que Mauricio gobierna para los ricos. La verdad es que si eso fuera verdad, Manzur, Jaldo y Alperovich estarían en el mejor de los mundos porque se hicieron millonarios hablando de la Justicia Social y de los pobres”, cargó Cano sobre la tarima.

El ex funcionario macrista pidió trabajar para que los jóvenes puedan educarse y renegó de las familias sin los servicios básicos. “Miles de jóvenes ven disminuidas sus posibilidades porque su capacidad económicas les impide educarse. Cambiemos, Mauricio y todos acá tenemos que ser garantes de que no quede un solo joven al que la condición económica lo limite. Esa es nuestra lucha”, remarcó.

El radical destacó los valores republicanos de Cambiemos y en un pasaje de su discurso y pidió redoblar los esfuerzos a los militantes. “Nos estamos haciendo cargo de cosas básicas, como que el 100% de los argentinos tengan agua potable. No es sólo una cuestión de falta de recursos, cuando asumió Néstor Kirchner el presupuesto nacional era de $ 50.000 millones. Se fueron con un presupuesto superior al billón de pesos. El presupuesto de mi provincia pasó de $ 1.000 millones a $ 57.000 millones. Esos recursos no fueron a la gente. No resolvieron los problemas y transformaron a miles de ciudadanos en clientes que dependen de dádivas estatales. Eso estamos transformando”, finalizó.

