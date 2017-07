Incómoda: a "Pampita" le preguntaron qué opina del embarazo de "La China" y esto fue lo que respondió

La modelo Carolina "Pampita" Ardohain contestó a "Intrusos" la pregunta que todos querrían haber hecho sobre el embarazo de la actriz Eugenia "La China" Suárez, pero la respuesta no fue la más esperada y además, se moestró un tanto molesta.

La morocha intenta evadir constantamente las preguntas sobre el padre de sus hijos y, sobre todo, que tenga que ver con la nueva pareja con quien ella asegura que fue engañada.

"No hablo de otras personas. No voy a hacer ningún comentario porque no quiero meterme en temas que no son míos", dijo "Pampita".





Como era de esperarse, los cronistas insistieron con la pregunta y ella se mostró segura y firme con lo que había respondido al principio:

"No voy a decir nada. Espero que lo entiendan y paremos ya con esto. No voy a decir nada, ni ahora ni en el futuro", advirtió.





Además dijo que lamentaba mucho no poder decirles algo que los divierta o les sirva pero iba mantener su postura porque tiene que mantener una muy buena relación con el padre de sus hijos, según reprodujo Infobae.

"Todavía nos quedan muchos años más por criar a nuestros hijos y no tengo nada para decir del papá de mis hijos. Lo siento", finalizó "Pampita" visiblemente molesta.