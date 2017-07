3. Cambiemos no pudo expulsar a De Vido

Después de una sesión que duró unas 10 horas, el oficialismo, junto al massismo y parte del peronismo, no consiguieron los votos para remover de la Cámara de Diputados al ex ministro de Planificación del kirchnerismo nacional, Julio De Vido. En total, 95 legisladores votaron en contra de la propuesta y tres se abstuvieron, número suficiente para que el ex funcionario “K” mantenga su banca, ya que el oficialismo y sus aliados precisaban de 158 votos, 20 menos de los que consiguieron (138).