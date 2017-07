Sarita Alperovich cuestionó a Cambiemos y habló de “ficción”

“A falta de respuestas, ficción”, es el título que escogió Sara Alperovich, directora de la Juventud de la provincia, para responderle al subsecretario nacional del área, Pedro Robledo. El funcionario macrista había denunciado que la hija del ex gobernador tucumano frenaba la cesión de un predio en la zona de Los Vázquez para que se construya un espacio deportivo. “Es muy evidente que la estrategia electoral de Cambiemos y sus aliados es provocar distracciones para ocultar a la sociedad las faltas de respuestas de la gestión nacional, ante la crisis económica y social en la que están sumiendo al país. Es erróneo, y de una absoluta ignorancia, considerar que una directora provincial es la que debe resolver sobre un acuerdo entre Nación, Provincia y algún municipio. Atacar mi gestión atacando a mi familia, es claramente un modo en el que algunos hacen política”, replicó en un texto publicado en su muro de Facebook.

La izquierda, dura con Manzur

“Es llamativo que el gobernador sólo recuerde que es opositor en tiempos electorales. Una pregunta que no se hace es por qué siendo minoría en ambas cámaras, Cambiemos logró aprobar leyes claves para la aplicación de las medidas de ajuste. Macri tuvo los votos del kirchnerismo y del massismo, que van ahora dentro de las internas del Frente Justicialista. La única oposición consecuente fue el Frente de Izquierda”, sostuvo Alejandra Arreguez, precandidata a diputada por el FIT. “Cuando desde el oficialismo hablan de un ‘tucumano que te defienda en Buenos Aires’, ¿reconocen que (José) Alperovich no lo hace? Cuando se votó el pago a los holdouts, Alperovich, (Beatriz) Mirkin y (Silvia) Elías de Pérez votaron a favor en el Senado”, agregó la referente del Partido de los Trabajadores Socialistas.

La juventud de Massa

Los jóvenes del Frente Renovador junto a la precandidata de ese espacio en Tucumán, Mariela Domenichelli, recibirán a Felipe Martínez Garbino, coordinador nacional de la Juventud del massismo, “La Renovadora”. El encuentro será mañana a las 9 en el hotel Metropol y dará inicio al plenario del que participarán otros dirigentes que tienen a Sergio Massa como referente político. Debatirán sobre varias cuestiones y está previsto que se acerquen a un barrio de la capital para desarrollar labor social. “Sigamos trabajando en nuestro proyecto con felicidad y amor confiado en el compañero que tenemos porque vamos a construir un movimiento histórico”, reflexionó Martínez Garbino.

Protesta por los recortes y el ajuste

El Polo Obrero se manifestó en la plaza Independencia

Ayer, el Polo Obrero realizó una jornada de lucha en repudio de las políticas del Gobierno nacional. En Tucumán, manifestaron en la plaza Independencia. “Macri ha decidido congelar los ingresos de los 350.000 trabajadores de los programas estatales”, denunciaron. Recordaron que el aumento de precios llevó a Argentina a ser el segundo país con la leche más cara del mundo: “la inflación produce una caída del consumo que afecta directamente la alimentación de familias”, dijo Ariel Osatinsky, precandidato por el FIT.





“La corrupción es un cáncer”, dijo Silvia Elías

La senadora radical cuestionó los escraches del oficialismo local

La senadora nacional por Cambiemos, Silvia Elías de Pérez, se refirió al enojo del Gobierno provincial por la visita de Mauricio Macri. “No, por favor. El Gobierno tendría que replantearse algunas cosas porque han abierto una puerta que no se abrió nunca, que cada vez que viene el Presidente llevan los propios referentes de su partido a militantes a gritar improperios. Eso no tiene que ocurrir nunca más”, señaló. Y agregó, en referencia al voto de los diputados tucumanos por la destitución de Julio De Vido. “La corrupción es un cáncer que se lleva la comida de los chicos y la posibilidad de que haya menos pobres. No me llama la atención que los diputados del FpV busquen pretextos para que la justicia no actúe a fondo con De Vido, porque muchos fueron parte de la misma historia”, señaló.