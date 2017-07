De Vido se defendió en Diputados: denunció que quieren destituirlo y destruirlo

El diputado nacional y ex ministro de Planificación, Julio de Vido, denunció que pretenden arrebatarle la banca y que quieren destituirlo y destruirlo. Lo hizo durante la sesión de la Cámara de Diputados en el que se trataba su expulsión del cuerpo.

"No vengo a ejercer el derecho de mi defensa porque no le hayo legitimidad al método que utilizaron para imputarme, claramente violatoria", señaló De Vido en el recinto, tras lo cual sentenció: "buscan destituirme y destruirme a nivel personal, pero no lo van a lograr”.

El parlamentario dijo ser blanco de un plan sistemático de marketing. "El enemigo tiene que ser aniquilado”, añadió, según la agencia DyN.

Para aprobar la expulsión de De Vido se requiere el aval de los dos tercios de los presentes para hacerse efectiva.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, Pablo Tonelli, había afirmado antes que hay alguna incertidumbre con relación a los votos que apoyarán el proyecto oficialista de expulsar al ex ministro de Planificación, de la Cámara de Diputados.

La diputada por el frente Cambiemos Elisa Carrió dijo reconocerle al ex funcionario Julio de Vido "la mayor obediencia debida al Señor (Néstor) Kirchner, pero sentenció que el actual legislador "fuie el cajero" del gobierno kirchnerista.

A su turno, la diputada por el frente Cambiemos, Elisa Carrió, dijo irónicamente que le reconoce a Julio de Vido "la mayor obediencia debida al señor (Néstor) Kirchner". Inmediatamente después sentenció que el actual legislador "fue el cajero" del gobierno kirchnerista.