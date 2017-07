Para todos y todas: Ricky Martin se bajó el slip y lo compartió en las redes

Ricky Martin compartió una foto provocativa con un mensaje en inglés: "Up close with this rainbow". En la imagen puede verse su slip sobre sus pies, insinuando que está desnudo.

El epígrafe hace referencia al orgullo gay "Cerca de este arco iris", según reprodujo Rating Cero.

La foto lleva un juego de colores que acompaña el texto que eligió.





Up close with this rainbow #nofilter Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 25 de Jul de 2017 a la(s) 10:10 PDT