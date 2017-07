Escándalo en vivo: Canaletti invitó a pelear a Azzaro

Una discusión en un programa en vivo casi terminó a las piñas ayer en TyC Sports, después de un fuerte cruce entre los periodistas Ricardo Canaletti y Flavio Azzaro. El eje de la pelea comenzó con una dura declaración de Canaletti, que señaló que "Garrincha era un débil mental".

Invitado al programa No todo pasa, de la señal dedicada al deporte, el periodista de policiales que trabaja en Todo Noticias (TN) se despachó contra "Mané", uno de los más recordados jugadores brasileños de la historia. Sin dejar pasar un segundo, Azzaro le cuestionó en qué se fundamentaba para sostener tan rotundo comentario.



Lo que siguió fue escandaloso. "Si vos no me creés a mí, yo no hablo más", arrancó Canaletti mientras que Azzaro le repreguntó. "No es que no te creo, yo puedo pensar que vos estás diciendo algo que no es así. ¿Cuántas veces hablaste con Garrincha vos?", fue la frase que terminó por exacerbar los estados de ánimo.

"No me creas nada. Es más, desde este momento no me dirijas más la palabra", redobló Canaletti. "Te voy a seguir hablando porque usted está invitado en el programa donde estamos nosotros. Así que le voy a preguntar las veces que quiera…", fue la afrenta lanzada por Azzaro.

"¿Vos querés pelear? Te lo digo en serio", fue la invitación de Canaletti, que dejó boquiabierto a Azzaro, que buscó bajarle los decibeles al entredicho: "Yo le pregunté de dónde sacó que era un débil mental Garrincha, ¿eso lo lleva a enojarse?".

A pesar de que el conductor Diego Díaz buscó mediar entre las partes, el invitado se mostró enojadísimo y se las agarró con Azzaro: "¡Vos sabés lo que debería hacer, este es un maleducado! Un ignorante".



Azzaro, que acumula peleas mediáticas desde que irrumpió en la pantalla chica, minimizó la situación al declarar luego que fue una "discusión futbolera. No pasó nada".