Macri, sobre Manzur: "me ha faltado el respeto; no tiene problema en cambiar el chip"

El presidente Mauricio Macri estará hoy en la provincia donde se reunirá con productores locales, beneficiarios de créditos Argenta y con miembros de la mesa de la juventud de Cambiemos.

El jefe de Estado partió alrededor de las 8.30 a Tucumán desde el sector militar del Aeroparque Metropolitano en el avión Tango 10 con destino al aeropuerto de Las Termas del Río Hondo, donde será recibido por el jefe comunal local, Gustavo Corvalán, junto a otras autoridades y el precandidato a diputado nacional por Cambiemos, José Cano.

Antes de viajar, el presidente, en declaraciones al programa tucumano "De primera mano‏", de Radio Universidad, habló sobre el distanciamiento que viene teniendo con el mandatario provincial, Juan Manzur. Anticipó que no habrá un saludo porque el gobernador "le faltó el respeto en la campaña al cuestionar su gestión".

"He venido cinco veces a Tucumán en un año y medio y en ese tiempo he trabajado codo a codo con Manzur

Antes de viajar a esta provincia, el presidente Mauricio Macri habló sobre el distanciamiento que viene teniendo con el mandatario provincial, Juan Manzur. Anticipó que no saludará al gobernador porque "le faltó el respeto al cuestionar su gestión". "Cuando vuelva a comportarse en forma respetuosa retornará el diálogo", aclaró.

"He venido cinco veces a Tucumán en un año y medio y en ese tiempo he trabajado codo a codo con Manzur. Fui dos veces a Estados Unidos para ocuparme de los limones para que la provincia y el país crezcan; me he dedicado personalmente de que se apuren las obras para el aeropuerto Benjamín Matienzo; y el Belgrano Cargas ya está en marcha. Hice muchas obras en Tucumán, sin importarme que el "señor" Manzur sea de otro partido político", dijo Macri en declaraciones al programa tucumano "De primera mano‏", de Radio Nacional

El mandatario agregó: "Manzur se ha dedicado a agredir a todo lo que se hizo por Tucumán. No tiene problema en cambiar de chip de un momento a otro. Por eso mi compromiso con los tucumanos es independiemente a lo que haga el gobernador".

Sobre Tucumán, dijo: "es una de las provincias que más acompañó este cambio. Lo que puedo afirmar es que hay que terminar con la resignación y los miedos. En Tucumán hay capacidad y talento. Por eso seguiré viniendo para decirle 'creo en ustedes'”, dijo el Presidente a radio Nacional Tucumán.

Además, el mandatario se refirió a la Justicia en el país. “Queremos que la Justicia avance en decirnos quiénes son culpables ante tanta cantidad de denuncias y hechos graves de corrupción del gobierno anterior. No podemos esperar que un Presidente tenga todo el poder y presionar sobre la justicia. Tiene que haber investigaciones serias y se tienen que hacer de forma independiente, no se puede depender del capricho de una sola persona. Tenemos que trabajar juntos todos los argentinos", explicó ante los periodistas José Sbrocco, Fernando Stanich y Santiago Pérez Cerimele.

Macri también aseguró que el principal objetivo del Gobierno es reducir la pobreza y mejorar la educación. "Todas las obras que estamos realizando empiezan y terminan en las fechas prometidas, y transforma la realidad en un futuro mejor, que es sinónimos de alegría y no de corrupción. Un país no se reconstruye en un año y medio. En 2015 estábamos al borde de una crisis económica equivalente a la del 2001".

El jefe del Estado visitará un molino harinero, donde se reunirá con dirigentes y productores rurales para evaluar el impacto que tuvieron distintas medidas adoptadas por el Gobierno para el sector.

El mandatario y su comitiva se dirigirán posteriormente a la residencia que la Universidad Nacional de Tucumán posee en Horco Molle, donde se reunirá con representantes de la Juventud de Cambiemos del Noroeste.

El Presidente tiene previsto también reunirse con beneficiarios de los créditos Argenta, la opción de financiamiento para que jubilados y pensionados puedan contar con un medio de pago accesible que regula la Anses.

Macrí regresará a Buenos Aires en las primeras horas de la tarde y a las 15 encabezará en la residencia de Olivos una reunión de seguimiento de gestión del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con el titular de esa cartera, Jorge Faurie.