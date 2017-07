La de hoy será la sexta visita a Tucumán del presidente, Mauricio Macri, pero la primera ocasión en la que no se verá las caras con el gobernador, Juan Manzur. El jefe de Estado desplegará una agenda institucional y de campaña en esta provincia. Arribará cerca de las 10 al aeropuerto de Las Termas del Río Hondo y partirá en helicóptero hacia Los Ralos para reunirse con productores locales. Desde allí, luego, emprenderá viaje hacia Horco Molle, en donde liderará un encuentro político organizado por la Juventud de Cambiemos. Habrá dirigentes de toda la región. En el oficialismo local insistieron ayer en calificar como una falta de respeto que el Presidente llegue a Tucumán y no visite al mandatario. Macri volverá a Buenos Aires a las 14, aproximadamente.

2. Los camiones no estaban listos para su entrega, según delegados

Comisionados que no participaron del acto de entrega de camiones con el precandidato de Cambiemos, José Cano, y el secretario de Vivienda nacional, Domingo Amaya, afirmaron que sintieron que querían usarlos políticamente. Explicaron que los volquetes aún no estarían listos para ser retirados y cuestionaron la presencia del ex titular del Plan Belgrano. Jorge Flores (Los Sarmientos) y Osvaldo Maza (Delfín Gallo) integran el grupo de los siete ausentes y lamentaron quedar en medio de las disputas políticas. “Cambiemos tiene que entender que tiene que hacer campaña con sus dirigentes. Ni sueñen que harán campaña con la gente nuestra”, lanzó el precandidato del frente Justicialista, Osvaldo Jaldo.